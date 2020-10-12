Канікули в школах Києва: Кличко уточнив дати

У Києві осінні канікули в школах через ситуацію з COVID-19 рекомендовано провести з 21 до 29 жовтня.

Про це на брифінгу в понеділок, 12 жовтня, повідомив глава столиці Віталій Кличко. Водночас він зазначив, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться, то канікули можуть початися раніше зазначеного терміну.

"Місто вже направило рекомендації керівникам навчальних закладів про те, щоб почати осінні канікули раніше – з 21 жовтня. Запропонував таке рішення Департамент освіти і науки з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти для запобігання поширенню вірусу. А також – для створення безпечних умов проведення місцевих виборів. Адже більшість виборчих дільниць знаходяться саме в навчальних закладах. За парти після канікул школярі мать повернутися 29 жовтня", – сказав він.

Кличко додав, що в Києві на карантин вже закрито чотири школи – дві школи в Печерському районі, одна в Оболонському і одна в Подільському. На дистанційному навчанні – 502 класи в 188 школах.

Усього на коронавірус у київських школах захворіли 480 дітей та 359 педагогів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за минулу добу, 11 жовтня, на коронавірус захворіли 196 киян.