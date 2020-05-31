Де в Києві запрацювали камери фіксації порушень ПДР: список адрес

На дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації ПДД.

Камери будуть вимірювати швидкісний режим руху транспорту на дорогах, і в разі виявлення правопорушення будуть його автоматично фіксувати. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції столиці.

Уточнюється, що камери встановлені в таких точках міста:

вул. Олени Теліги, 39

Набережне шосе, 4 (навпроти)

Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна

вулиця Братиславська, 18

Чоколівський бульвар, 24

Північний міст (в напрямку лівого берегу)

Північний міст (в напрямку правого берегу)

Броварський проспект. (м. Лівобережна)

Броварський проспект/ вул. Будівельників

Південний міст (в напрямку лівого берегу)

Південний міст ( в напрямку правого берегу)

проспект Героїв Сталінграда, 25

проспект Володимира Маяковського, 56

проспект Володимира Маяковського, 65

Дружби народів бульвар, 27

Дружби народів бульвар, 36

Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ

Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів

Харківська площа / проспект Миколи Бажана

Харківська площа / проспект Миколи Бажана.

Додамо, в першу чергу камери визначають порушення і фіксують номерний знак автомобіля. Якщо водій подав заяву в МВС, то факт порушення прийде власнику машини на електронну пошту або в повідомленні на телефон.

Більш детально про нововведення читайте за посиланням.

Камери на дорогах Інформатор Київ

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві в зупинку громадського транспорту на вулиці Олени Теліги на швидкості влетів автомобіль. У результаті постраждала одна особа.

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