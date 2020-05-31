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1 червня • оновлено в 01:30
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/ Життя столиці

Де в Києві запрацювали камери фіксації порушень ПДР: список адрес

1.6т
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На дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації ПДД.

Камери будуть вимірювати швидкісний режим руху транспорту на дорогах, і в разі виявлення правопорушення будуть його автоматично фіксувати. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції столиці.

Уточнюється, що камери встановлені в таких точках міста:

  • вул. Олени Теліги, 39

  • Набережне шосе, 4 (навпроти)

  • Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна

  • вулиця Братиславська, 18

  • Чоколівський бульвар, 24

  • Північний міст (в напрямку лівого берегу)

  • Північний міст (в напрямку правого берегу)

  • Броварський проспект. (м. Лівобережна)

  • Броварський проспект/ вул. Будівельників

  • Південний міст (в напрямку лівого берегу)

  • Південний міст ( в напрямку правого берегу)

  • проспект Героїв Сталінграда, 25

  • проспект Володимира Маяковського, 56

  • проспект Володимира Маяковського, 65

  • Дружби народів бульвар, 27

  • Дружби народів бульвар, 36

  • Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ

  • Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів

  • Харківська площа / проспект Миколи Бажана

  • Харківська площа / проспект Миколи Бажана.

Додамо, в першу чергу камери визначають порушення і фіксують номерний знак автомобіля. Якщо водій подав заяву в МВС, то факт порушення прийде власнику машини на електронну пошту або в повідомленні на телефон.

Більш детально про нововведення читайте за посиланням.

Камери на дорогах

Камери на дорогах

Інформатор Київ

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві в зупинку громадського транспорту на вулиці Олени Теліги на швидкості влетів автомобіль. У результаті постраждала одна особа.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Війна на дорогах Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України дороги авто порушення ПДР
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