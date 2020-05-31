Де в Києві запрацювали камери фіксації порушень ПДР: список адрес

На дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації ПДД.
Камери будуть вимірювати швидкісний режим руху транспорту на дорогах, і в разі виявлення правопорушення будуть його автоматично фіксувати. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції столиці.
Уточнюється, що камери встановлені в таких точках міста:
вул. Олени Теліги, 39
Набережне шосе, 4 (навпроти)
Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
вулиця Братиславська, 18
Чоколівський бульвар, 24
Північний міст (в напрямку лівого берегу)
Північний міст (в напрямку правого берегу)
Броварський проспект. (м. Лівобережна)
Броварський проспект/ вул. Будівельників
Південний міст (в напрямку лівого берегу)
Південний міст ( в напрямку правого берегу)
проспект Героїв Сталінграда, 25
проспект Володимира Маяковського, 56
проспект Володимира Маяковського, 65
Дружби народів бульвар, 27
Дружби народів бульвар, 36
Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ
Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів
Харківська площа / проспект Миколи Бажана
Харківська площа / проспект Миколи Бажана.
Додамо, в першу чергу камери визначають порушення і фіксують номерний знак автомобіля. Якщо водій подав заяву в МВС, то факт порушення прийде власнику машини на електронну пошту або в повідомленні на телефон.
Більш детально про нововведення читайте за посиланням.
Камери на дорогах
Інформатор Київ
Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві в зупинку громадського транспорту на вулиці Олени Теліги на швидкості влетів автомобіль. У результаті постраждала одна особа.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Війна на дорогах" на сайті "OBOZREVATEL".