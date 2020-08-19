Кабмін визначився з планом святкування Дня Незалежності в Києві

Кабмін затвердив план святкування 29 річниці Незалежності України, яку відзначатимуть 24 серпня, зокрема і в Києві.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 19 серпня. Цьогоріч головні святкування триватимуть не на Хрещатику та Майдані Незалежності, як це відбувається зазвичай, а на Михайлівській та Софіївській площах.

Через карантин обов'язковою умовою під час проведення заходів буде дотримання протиепідемічних вимог та норм.

Які заходи будуть у Києві:

На сайті Київської міської державної адміністрації вже опублікували розклад заходів у столиці.

Із 20 серпня до 4 вересня у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця"працюватиме фотовиставка до Дня Незалежності України "Україно моя".

Із 20 до 25 серпня у Національному заповіднику "Софія Київська" триватиме Міжнародний мультидисциплінарний некомерційний та соціально спрямований фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage.

23 серпня у парку імені Тараса Шевченка проведуть творчий фестиваль "З Україною в серці".

24 серпня відбудеться відеоекскурс "Україно, ти потрібна мені" у Центральні бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва.

24 серпня також триватиме вітрильна регата "День Незалежності" – змагання серед крейсерсько-перегонових яхт.

Уже відкрилася і триватиме до 30 серпня виставка "Україна: шлях у майбутнє" у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці "Молода гвардія".

З 21 серпня до 20 листопада на Майдані Незалежності проведуть виставковий проєкт до Дня Героїв Небесної Сотні "Століття незламних".

23 серпня біля будівлі Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36) та у районах міста проведуть урочисті церемонії підняття державного прапора України.

24 серпня проведуть молебні за Україну та український народ. У районах міста цього дня покладатимуть квіти до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників АТО та заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях.

До Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України 24 серпня заплановані урочисті заходи за участю керівництва держави та міста.

Напередодні у столиці відкриють споруду флагштоку для найвищого, головного прапора України, а центральну частину міста прикрасять святковою ілюмінацією. Також 23-24 серпня можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів на час підготовки та проведення святкових заходів у центрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав указ про святкування 29-ї річниці Незалежності України 24 серпня 2020 року.

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