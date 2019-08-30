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Йдуть дощі з грозами: з'явився прогноз погоди в Києві на вихідні

1.3т Читати матеріал російською

В Києві у вихідні, 31 серпня та 1 вересня, очікується переважно суха погода, яка, ймовірно, зміниться локальними дощами із грозами. Проте температура буде високою – до +28... +30 градусів.

Про це повідомила відомий український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, напрямок вітру постійно змінюватиметься: 31 серпня очікується північний та північно-західний, а 1 вересня – північно-східний. Швидкість невелика, помірна, під час дощу він може бути поривчастим.

"У Києві вихідними засідатиме переважно суха погода, але саме над столицею 31 серпня, а особливо 1 вересня, є ймовірність локального дощу з грозою. Температура повітря у столиці у вихідні передбачається високою, +28… +30 градусів", – написала вона.

З'явився прогноз погоди в Києві на вихідні

З'явився прогноз погоди в Києві на вихідні

За інформацією Укргідрометцентру, 31 серпня упродовж доби погода буде хмарною із проясненнями. Температура уночі сягатиме не більше +13... +15, удень +28…+30 градусів. Вітер 5-10м/с.

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Хоч у першу осінню ніч буде сухо і хмарно, вдень очікується невеликий дощ. Вітер 3-8 м/с. Нічна температура залишиться у межах +14… +16, денна +27… +29 градусів.

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, початок вересня порадує українців теплою і сонячною погодою, а вже з середини місяця слід чекати на похолодання.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
погода
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