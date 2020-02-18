Йде весна: з'явився теплий прогноз погоди у Києві до кінця тижня

У Києві з 19 і до 22 лютого буде доволі тепла, більше того – навіть весняна погода. Здебільшого у місті буде хмарно та без опадів.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. У ці дні вітер очікується у межах 3-8 м/с, часом – до 5-10 м/с.

Так, у середу, 19 лютого, очікується суха погода. Температура вночі буде близько 0...+2 градусів, а вдень підійметься до +5...+7. У четвер, 20 лютого, погода буде аналогічною.

Погода у Києві. Ілюстрація

Уже у п'ятницю, 21 лютого, стане трішки прохолодніше, ймовірний також дощ зі снігом. Нічна температур очікується в межах -1...+1, а денна – до +3...+5.

У суботу, 22 лютого, погода буде такою ж, як і в п'ятницю, лише жодні опади не передбачаються.

Прогноз погоди у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань заявив, що в Україні в 2020 році очікується затяжна весна. Буде вона такою в результаті зсуву сезонних процесів.

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