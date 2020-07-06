Івана Купала-2020 у Києві: де і як святкувати на карантині

На території Києва та Київської області 6 липня, незважаючи на карантин, можна буде відзначити свято Івана Купала.

Масштабних масових заходів не буде, проте можна буде відпочити та розважитись. Зокрема, святкування триватимуть у парках "Феофанія" і "Київська Русь", про це йдеться на відповідних сторінках у Facebook.

Так, пресслужба столичної "Феофанії" написала, що через небезпеку поширення коронавірусу у парку не буде традиційних святкувань, але люди зможуть самостійно невеликими компаніями відзначити Івана Купала там.

З 17:00 6 липня на сцені виступатимуть фольклорні колективи. Поруч будуть розташовані польові квіти, з яких можна буде сплести вінки, і опудало Морени, з яким можна буде сфотографуватись. Водночас масових розваг і стрибків через купальське вогнище там не буде. Також відвідувачам нагадали про правила безпеки, попросивши:

уникати скупчення людей;

зберігати соціальну дистанцію;

користуватися захисними масками;

обробляти руки антисептиком.

У парку "Київська Русь" (с. Копачів Київської області) святкування триватимуть не тільки 6, а й 11-12 липня.

Там планують провести обряди на Івана Купала, кінні змагання, стрибки через багаття та ворожіння, плетіння вінків, майстер-класи з купальських пісень і народних ремесел, хороводи, конкурси, прогулянки "Древнім Києвом", а також на конях, пошук цвіту папороті, канатні спуски. Вночі триватиме окрема програма біля Лісового озера, освіченого смолоскипами.

Пост у мережі Скріншот

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч з 6 на 7 липня відзначається давнє народне свято – Івана Купала. З цим днем здавна було пов'язано ряд традицій та звичаїв, багато з яких дійшли до наших днів. На Івана Купала прийнято влаштовувати масові купання, ігри, палити багаття.