"Виправив карму": у Києві порушник ПДР вразив своїм вчинком

У Києві водій автомобіля, який порушив правила дорожнього руху, добровільно заплатив штраф у трикратному розмірі.
Він переплутав сигнал світлофора, а, усвідомивши помилку, перерахував гроші на благодійність, повідомили в групі "Київ Оперативний" в Facebook.
"Їхав пізно ввечері додому. Побачив пішоходів, які йдуть на червоне світло. Посигналив і проїхав повз них. Через секунду до мене дійшло, що червоний світив мені, а не пішоходам", - зізнався водій.
Він вирішив виправити ситуацію і без примусу заплатив за помилку.
"Штраф за проїзд на заборонний сигнал - 425 гривень. Себе штрафую в трикратному розмірі. 1275 гривень переведу в фонд "Таблеточки" (благодійна організація. ― Ред.)" , - заявив водій.
Таке визнання порушника викликало різну реакцію користувачів у мережі. Деякі здивувалися чесності і підтримали його.
"Ну, що сказати, виправив карму, молодчина!" - написала Тетяна Дутчин.
"Ах, яка ж важка доля мораліста", - зазначив Олександр Зозуля.
Facebook "Київ Оперативний"
Facebook "Київ Оперативний"
Facebook "Київ Оперативний"
Інші припустили, що чоловік бреше і займається рекламою.
"Хороша вірусна реклама "Таблеточек", - написав Олександр Галицький.
"Красива піар-компанія", - додав Дмитро Слива.
Facebook "Київ Оперативний"
Facebook "Київ Оперативний"
Як писав OBOZREVATEL, в Києві порушник ПДР на елітному автомобілі "крутив дулі" журналістам та ображав поліцію.