"Виправив карму": у Києві порушник ПДР вразив своїм вчинком

У Києві водій автомобіля, який порушив правила дорожнього руху, добровільно заплатив штраф у трикратному розмірі.

Він переплутав сигнал світлофора, а, усвідомивши помилку, перерахував гроші на благодійність, повідомили в групі "Київ Оперативний" в Facebook.

"Їхав пізно ввечері додому. Побачив пішоходів, які йдуть на червоне світло. Посигналив і проїхав повз них. Через секунду до мене дійшло, що червоний світив мені, а не пішоходам", - зізнався водій.

Він вирішив виправити ситуацію і без примусу заплатив за помилку.

"Штраф за проїзд на заборонний сигнал - 425 гривень. Себе штрафую в трикратному розмірі. 1275 гривень переведу в фонд "Таблеточки" (благодійна організація. ― Ред.)" , - заявив водій.

Таке визнання порушника викликало різну реакцію користувачів у мережі. Деякі здивувалися чесності і підтримали його.

"Ну, що сказати, виправив карму, молодчина!" - написала Тетяна Дутчин.

"Ах, яка ж важка доля мораліста", - зазначив Олександр Зозуля.

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Інші припустили, що чоловік бреше і займається рекламою.

"Хороша вірусна реклама "Таблеточек", - написав Олександр Галицький.

"Красива піар-компанія", - додав Дмитро Слива.

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, в Києві порушник ПДР на елітному автомобілі "крутив дулі" журналістам та ображав поліцію.