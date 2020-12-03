Інвестори ЖК Polaris Home&Plaza після 17 років очікувань отримають житло комфорт-класу

Майбутні жителі новобудови за адресою вулиця Сім'ї Кульженків, 22, на мінському масиві столиці після майже 20 років очікувань і боротьби із забудовниками, замість звичайного будинку, отримають на території свого ЖК 10 тисяч квадратних метрів торгівельно-розважального центру, власний супермаркет, спорткомплекс та ресторан.

Це стало можливим завдяки тому, що за проєкт взялися менеджери девелоперського тандему Perfect Group і Citex Development.

Зазначимо, що більшість майбутніх жителів інвестували в проєкт будівництва ще на початку 2000-х років. Але відтоді через будмайданчик пройшли 4 компанії-забудовниці, однак жодна не впоралась із проєктом.

Ошукані інвестори, аби врятувати вкладені кошти і добудувати житло, створили кооператив, який став гарним інструментом впливу на чиновників столиці і дозволив врятувати об’єкт від руйнування. Але як виявилось, станом на сьогодні, саме створення юридичної особи і наділення її повноваженнями, як представника інтересів більше 70-ти вкладників, заважає поновленому процесу будівництва.

Девелоперський тандем взявся за проєкт 2019 року. Тоді ж Perfect Group взяв на себе зобов’язання добудувати частину об’єктів УкрБуду. Є й інші кейси роботи з покинутими довгобудами. Об’єднана команда, розуміючи локацію будівництва на мінському масиві, вдосконалила проєкт. Тепер йдеться про мультифункціональний комплекс під назвою Polaris Home&Plaza, замість звичайної шістнадцятиповерхівки.

Проєкт удосконалили до мультифункціонального комплексу під назвою Polaris Home&Plaza

Забудовник привів до ладу всі дозвільні документи і готовий у 2021 році здати насамперед – саме ті квартири, на які більше 17 років очікують ошукані інвестори. Але частина активних вкладників, досі об’єднаних кооперативом, побачили інтерес ще й у 3-х гектарах столичної землі (прилеглих до будинку) і не готові обмежитись лише квартирами. Свою позицію відстоюють у судах, через що страждають інші родини, які роками мріяли про нове житло.

Люди очікують, що найближчими місяцями будинок здадуть в експлуатацію.

Щоб прискорити процес, частина інвесторів підписала із забудовником меморандум, в якому відмовилася від членства у кооперативі і готова всіляко сприяти будівництву. Люди побачили стрімкі зміни на будівельному майданчику і очікують, що найближчими місяцями будинок здадуть в експлуатацію.

В Polaris Home&Plaza з’явиться вся необхідна інфраструктура для життя

Це декларують і співробітники девелоперського тандему Perfect Group і Citex Development. Розповідаючи про відновлений процес будівництва, вказують на переваги комплексу Polaris Home&Plaza, де невдовзі з’явиться вся необхідна інфраструктура для життя, з власним закритим сквером, підземним 2-рівневим паркінгом і з вдало інтегрованою у проєкт комерційною нерухомістю – рестораном, зонами для відпочинку, спорту, розваг.

На об’єкті, окрім активного будівництва, у чому переконались журналісти OBOZREVATEL, триває плідна співпраця з комунальними службами Києва, які вже поновили вимоги до забудовника щодо технічних умов підключення до мереж міста.