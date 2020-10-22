Інвестори "Аркади" знову заблокували центр Києва. Фото і відео

У Києві 22 жовтня вкладники збанкрутілого банку "Аркада" знову перекрили центр столиці, вимагаючи вирішити питання щодо коштів, які вони втратили, інвестуючи в будівництво квартир декількох житлових комплексів.

Спершу мітингувальнии протестували під Офісом президента на Банковій, а далі заблокували Хрещатик. Про це повідомляє Facebook-спільнота "Всі недобудови Банк Аркада" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Вибачайте, кияни, але нам потрібно вирішити нашу проблему", – зазначила одна з учасниць акції.

Так, декілька десятків протестувальників із прапорами спершу зібралися на місці проведення мітингу, а далі вони пройшли до КМДА. До них приєдналися інші, мітингувальники рушили на Хрещатик.

Як і попереднього разу, активісти, тримаючи прапори й плакати з різноманітними закликами, зчинили галас у центрі столиці за допомогою так званих футбольних дудок.

Паралельно йшов рух колони автомітингу за маршрутом: вул. Старонаводницька – вул. Грушевського – Європейська площа – вул. Хрещатик – вул. Володимирська – вул. Прорізна – вул. Хрещатик. Автомобілі сигналили й блокували дорожній рух.

Загалом, так люди вимагають, аби будівництво житла відновилось без доплат з боку інвесторів

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