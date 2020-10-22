Інвестори "Аркади" знову заблокували центр Києва. Фото і відео
У Києві 22 жовтня вкладники збанкрутілого банку "Аркада" знову перекрили центр столиці, вимагаючи вирішити питання щодо коштів, які вони втратили, інвестуючи в будівництво квартир декількох житлових комплексів.
Спершу мітингувальнии протестували під Офісом президента на Банковій, а далі заблокували Хрещатик. Про це повідомляє Facebook-спільнота "Всі недобудови Банк Аркада" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
"Вибачайте, кияни, але нам потрібно вирішити нашу проблему", – зазначила одна з учасниць акції.
Так, декілька десятків протестувальників із прапорами спершу зібралися на місці проведення мітингу, а далі вони пройшли до КМДА. До них приєдналися інші, мітингувальники рушили на Хрещатик.
Як і попереднього разу, активісти, тримаючи прапори й плакати з різноманітними закликами, зчинили галас у центрі столиці за допомогою так званих футбольних дудок.
Паралельно йшов рух колони автомітингу за маршрутом: вул. Старонаводницька – вул. Грушевського – Європейська площа – вул. Хрещатик – вул. Володимирська – вул. Прорізна – вул. Хрещатик. Автомобілі сигналили й блокували дорожній рух.
Загалом, так люди вимагають, аби будівництво житла відновилось без доплат з боку інвесторів
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 травня в Києві інвестори банку "Аркада" влаштували пікет і безстрокову акцію протесту, вимагаючи від органів влади відповіді, чому зупинено будівництво житлових комплексів "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах".
Згодом було відкрито кримінальне провадження щодо можливої розтрати 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва банку "Аркада".
25 серпня НБУ визнав банк "Аркада" неплатоспроможним і запустив процес ліквідації.
3 вересня в голови правління банку "Аркада" Тетяни Ковальчук пройшли обшуки.
Правоохоронці повідомили про підозру президенту "Аркади" у привласненні грошей із фондів фінансування будівництва житлових комплексів.
Нацбанк ліквідував банк "Аркада", який раніше було визнано неплатоспроможним.
Фонд гарантування вкладів виплатив понад 70 млн грн вкладникам збанкрутілого банку "Аркада".
21 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що на будівництвах збанкрутілого банку "Аркада" проводиться аудит, після якого ухвалять рішення, як будуть добудовані житлові комплекси.