Інвестори "Аркади" перекрили центр Києва. Фото
У Києві 16 жовтня пройшов черговий протест вкладників збанкрутілого банку "Аркада". Люди перекрили Хрещатик, вимагаючи в такий спосіб привернення уваги влади до вирішення їхньої проблеми.
В акції взяли участь сотні мітингувальників, загалом, це довірителі, які інвестували кошти на будівництво квартир ЖК "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Паралельно з акцією під Офісом президента, під час якого учасники протесту звернулися до глави держави, пройшов також автомітинг.
Зокрема, вкладники на авто рушили колоною за маршрутом: вул. Старонаводницька – вул. Грушевського – Європейська площа – вул. Хрещатик – вул. Володимирська – вул. Прорізна – вул. Хрещатик.
Цент столиці мітингувальники планують тримати перекритим щонайменше до 20:00.
Основні вимоги інвесторів:
публічне оголошення результатів аудиту, проведеного ХК "Київміськбуд", до 25.10.2020 року;
публічне призначення та оголошення нового Управителя Фондами фінансування будівництва та нового забудовника;
будівництво без доплат з боку інвесторів.
Зазначимо, що 25 серпня цього року НБУ визнав банк "Аркада" неплатоспроможним і запустив процес ліквідації. Саме в цю фінустанову довірителі інвестували мільярди гривень на будівництво квартир. Вкладники вважають, що після місцевих виборів про їхню проблему забудуться, тому й вийшли на мітинг.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 травня в Києві інвестори банку "Аркада" влаштували пікет і безстрокову акцію протесту, вимагаючи від органів влади відповіді, чому зупинено будівництво житлових комплексів "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах".
Згодом було відкрито кримінальне провадження щодо можливої розтрати 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва банку "Аркада".
3 вересня в голови правління банку "Аркада" Тетяни Ковальчук пройшли обшуки.
Правоохоронці повідомили про підозру президенту "Аркади" у привласненні грошей із фондів фінансування будівництва житлових комплексів.
Нацбанк ліквідував банк "Аркада", який раніше було визнано неплатоспроможним.
Фонд гарантування вкладів виплатив понад 70 млн грн вкладникам збанкрутілого банку "Аркада".