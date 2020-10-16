Інвестори "Аркади" перекрили центр Києва. Фото

У Києві 16 жовтня пройшов черговий протест вкладників збанкрутілого банку "Аркада". Люди перекрили Хрещатик, вимагаючи в такий спосіб привернення уваги влади до вирішення їхньої проблеми.

В акції взяли участь сотні мітингувальників, загалом, це довірителі, які інвестували кошти на будівництво квартир ЖК "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Паралельно з акцією під Офісом президента, під час якого учасники протесту звернулися до глави держави, пройшов також автомітинг.

Інвестори "Аркади" звернулися до президента Facebook "Всі недобудови Банк "Аркада"

Зокрема, вкладники на авто рушили колоною за маршрутом: вул. Старонаводницька – вул. Грушевського – Європейська площа – вул. Хрещатик – вул. Володимирська – вул. Прорізна – вул. Хрещатик.

Автомітинг інвесторів "Аркади" в Києві Facebook "Всі недобудови Банк "Аркада"

Цент столиці мітингувальники планують тримати перекритим щонайменше до 20:00.

Мітинг у Києві Facebook "Всі недобудови Банк "Аркада"

Основні вимоги інвесторів:

публічне оголошення результатів аудиту, проведеного ХК "Київміськбуд", до 25.10.2020 року;

публічне призначення та оголошення нового Управителя Фондами фінансування будівництва та нового забудовника;

будівництво без доплат з боку інвесторів.

Інвестори "Аркади" також мітингували біля ОП Facebook "Всі недобудови Банк "Аркада"

Зазначимо, що 25 серпня цього року НБУ визнав банк "Аркада" неплатоспроможним і запустив процес ліквідації. Саме в цю фінустанову довірителі інвестували мільярди гривень на будівництво квартир. Вкладники вважають, що після місцевих виборів про їхню проблему забудуться, тому й вийшли на мітинг.

Учасники протесту в Києві Facebook "Всі недобудови Банк "Аркада"

Як повідомляв OBOZREVATEL: