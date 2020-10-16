Інвестори "Аркади" перекрили центр Києва. Фото

У Києві 16 жовтня пройшов черговий протест вкладників збанкрутілого банку "Аркада". Люди перекрили Хрещатик, вимагаючи в такий спосіб привернення уваги влади до вирішення їхньої проблеми.

В акції взяли участь сотні мітингувальників, загалом, це довірителі, які інвестували кошти на будівництво квартир ЖК "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Паралельно з акцією під Офісом президента, під час якого учасники протесту звернулися до глави держави, пройшов також автомітинг.

Зокрема, вкладники на авто рушили колоною за маршрутом: вул. Старонаводницька – вул. Грушевського – Європейська площа – вул. Хрещатик – вул. Володимирська – вул. Прорізна – вул. Хрещатик.

Цент столиці мітингувальники планують тримати перекритим щонайменше до 20:00.

Основні вимоги інвесторів:

публічне оголошення результатів аудиту, проведеного ХК "Київміськбуд", до 25.10.2020 року;

публічне призначення та оголошення нового Управителя Фондами фінансування будівництва та нового забудовника;

будівництво без доплат з боку інвесторів.

Зазначимо, що 25 серпня цього року НБУ визнав банк "Аркада" неплатоспроможним і запустив процес ліквідації. Саме в цю фінустанову довірителі інвестували мільярди гривень на будівництво квартир. Вкладники вважають, що після місцевих виборів про їхню проблему забудуться, тому й вийшли на мітинг.

Як повідомляв OBOZREVATEL: