Інтернет скасовується? Київрада дала задню у вирішенні питання про 4G в метро

У Київській міській раді відклали розгляд рішення про запуск 4G в метро міста.

Вирішити проблему планують до березня. Про це повідомили журналісти видання Liga.net із засідання ради.

У Київраді відклали розгляд проєкту рішення про плату за доступ до інфраструктури, який схвалює будівництво мобільними операторами 4G-мережі в метро, через нюанси з регламентом. Документ спершу потрібно відправити на розгляд регуляторної комісії, а та повинна схвалити його.

Київрада "дала задню" у вирішенні питання про 4G в метро. Ілюстрація

"Ми двома руками за і готові підтримати проєкт, але потрібно дотримуватися регламенту", – зазначив голова комісії з транспорту Олексій Окопний.

"Треба запропонувати рішення нашим партнерам, щоб стартувати в березні з установленням обладнання. І паралельно закрити юридично це питання депутатами, щоб у жодних судів не було претензій", – підкреслив радник мера Києва Максим Бахматов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі один із трьох найбільших операторів мобільного зв'язку України запустив у тестовому режимі швидкісний мобільний інтернет на двох станціях Дніпровського метрополітену. Мобільний оператор lifecell планує повністю покрити метрополітен Дніпра 3G/4G-зв'язком.

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