У Києві планують побудувати 100 станцій метро за 20 років

У Києві хочуть збудувати понад 100 нових станцій метрополітену та дві нових лінії. Також планується перетворення залізниці у межах міста на транспортні хаби.

Основні напрямки розвитку транспорту Києва на наступні 20 років опублікував у себе на Facebook Інститут генерального плану міста.

Будівництво двох нових ліній метрополітену заплановано розпочати з Подільсько-Вигурівської лінії протяжністю 27 км та 21 нової станції.

"Лінія проляже з південно-західної частини міста від зупинки залізниці "Окружна дорога" у районі Жулянського шляхопроводу, далі через центральну частину міста і по Подільському мостовому переходу до житлових районів Воскресенка та Вигурівщина", – пояснили розробники Генплану.

П'ята лінія метро також має з'єднати два береги Києва, однак поки вона на стадії планування.

У найближчі сім років мають збудувати 15 км нових колій та 13 станцій метрополітену. Метро прокладуть від Академмістечка у бік мікрорайону "Новобіличі". Заплановане будівництво другого входу-виходу на "Вокзальній".

Синю лінію метро планують продовжити на одну станцію до житлового масиву Теремки ІІІ.

Найперспективнішим виглядає добудова метро до мікрорайону Виноградар. Тут повинні збудувати чотири станції та нове електродепо.

За період у сім років, мають збудувати нову лінію метрополітену – Подільсько-Вигурівську. Вона тягнутиметься на 7,5 км від вулиці Глибочицька на Подолі до мікрорайону "Райдужний" на лівому березі.

Також запланована організація другого пересадкового вузла між станціями "Золоті ворота" та "Театральна".

Плани будівництва метрополітену на наступні 20 років:

Святошинсько-Броварська лінія – організація другого входу-виходу на станції "Університет" та будівництво електродепо "Новобіличі";

Оболонсько-Теремківська лінія – відгалуження від ст. "Іподром" вздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Луценка, зведення електродепо "Теремки";

Сирецько-Печерська лінія – відкриття станції "Теличка", подовження лінії від ст. "Червоний Хутір" до ст. "Старобориспільська";

Подільсько-Вигурівська лінія – подовження від станції "Глибочицька" до станції "Солом’янська площа";

подовження від станції "Райдужна" на житловий масив Вигурівщина-Троєщина;

подовження від станції "Райдужна" до вулиці Братиславська (1,4 км, 2 станції);

Міська залізниця

Чиновники хочуть звільнити внутрішньоміський залізничний вузол від вантажних потоків та використання його в якості швидкісного рейкового пасажирського транспорту в єдиній системі з метрополітеном і швидкісним трамваєм.

"У перспективі планується включення залізниці у єдину систему з містами Вишгород, Бровари, Бориспіль, Українка, Васильків та Ірпінь", – йдеться у генплані.

У планах також будівництво шести нових залізничних станцій.

Швидкісний трамвай

збереження чинної лінії "Площа Перемоги – Кільцева Дорога" з частковою зміною траси в районі залізничного вокзалу Київ-Пасажирський;

продовження будівництва лівобережної лінії ї швидкісного трамвая від житлового масиву Вигурівщина-Троєщина до Південних Осокорків.

Трамвай та тролейбус та автобус

Заплановане будівництво нових 7,5 км трамвайних ліній на проспекті Відрадному, вулиці Бориспільській та вулиці Празькій з будівництвом тунельного переходу під залізничними коліями.

Також у планах будівництво двох трамвайно-тролейбусних депо на Троєщині та Осокорках.

Тролейбусну мережу доповнять новими лініями:

на правому березі – вулицями Генерала Наумова, Академіка Булаховського, Підлісної;

на лівому березі – по Русанівській і Дніпровській набережній, вулицями Окіпної, Сверстюка, Митрополита Шептицького, Березняківській, проспекті Тичини;

У столиці продовжиться виділення окремих смуг руху автобусів на магістралях. У планах також будівництво двох нових автобусних парків у районах Совки та Позняки.

У Києві заплановано збудувати дві нових лінії метро Facebook Генерального плану Києва

Найбільш перспективною виглядає добудову метро на Виноградар Facebook Генерального плану Києва

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Планується будівництво нових 7,5 км трамвайних ліній у Києві Facebook Генерального плану Києва

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