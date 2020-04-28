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28 квітня • оновлено в 09:52
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Інфаркт та інсульт: лікарка з Олександрівки розповіла про важкі прояви COVID-19

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У пацієнтів з коронавірусом COVID-19 хвороба може протікати по-різному: від легкої форми до важкого випадку.

Про це в ефірі ТСН повідомила завідувачка інфекційним відділенням Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Мінова.

Медикиня зазначила, що легка форма проявляється в симптомах ГРВІ та без підвищення температури. При важкому випадку COVID-19 спостерігається підвищення температури, ускладнення у вигляді запалення легенів і киснева недостатність. У деяких пацієнтів спостерігалася діарея.

Симптоми COVID-19

Симптоми COVID-19

"Зараз серед медичної спільноти обговорюються випадки, коли порушується згортання крові та виникають тромби в великих і маленьких посудинах. Тромбування коронарних артерій призводить до інфаркту міокарда. Коли тромбування відбувається в судинах мозку, це може привести до розвитку інсульту. Такі випадки захворювання є і в світі, і в нашій практиці", – додала Мінова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі сказали, що пацієнти з пневмонією, які побороли COVID-19, можуть після одужання страждати хронічними захворюваннями легенів.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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