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16 листопада • оновлено в 11:59
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/ Життя столиці

Ілюзія порядку: як цинічно спотворюють Київ

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Багато історичних будинків у Києві обліплені потворними балконами. І хоча влада твердить про боротьбу з незаконним будівництвом, часто далі слів справа не рухається.

"Беззубість" державних органів можна простежити на прикладі цар-балкона в Деснянському районі Києва. Ніякі рішення судів не можуть змусити власників демонтувати свою "шпаківню" (для перегляду відео, доскрольте до кінця).

Місцева визначна пам'ятка

П'ятиповерховий житловий будинок на вул. Братиславській, 30-а в Деснянському районі виділяється серед сусідніх будівель тим, що на п'ятому поверсі фасаду підвішена білосніжного виду конструкція.

Скандальний балкон на вул. Братиславській у Києві

Скандальний балкон на вул. Братиславській у Києві

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Місцеві мешканці розповіли OBOZREVATEL, що балкон став свого роду визначною пам'яткою. Його часто фотографують. Можливо, людей вражає зухвалість архітектурного рішення: балкон – єдиний на всьому фасаді, він величезний, і перекриває вікно сходової клітки.

Скандальний балкон на вул. Братиславська в Києві

Скандальний балкон на вул. Братиславська в Києві

Це єдина навісна конструкція на фасаді

Це єдина навісна конструкція на фасаді

Скандальний балкон на вул. Братиславській у Києві

Скандальний балкон на вул. Братиславській у Києві

Історія "протистояння"

Історія навісний "коробки" починається з 2004 року. Її самовільно встановив власник квартири, колишній виконроб, який вирішив збільшити площу своїх апартаментів.

У 2005 Деснянський районний суд визнав балкона незаконним. Зазначалося, що при його установці була порушена несуча стіна будинку.

В результаті власники пообіцяли знести конструкцію в 2011 році, але на обіцянках справа і закінчилася.

У 2015 комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва" знову звернулася до суду з вимогою демонтажу балкону, і суд задовольнив позов.

"Зазначене рішення суду було направлено на примусове виконання до відділу Державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у Києві", – повідомили OBOZREVATEL в Деснянській РДА.

Офіційна відповідь Деснянської РДА

Офіційна відповідь Деснянської РДА

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З тих пір минуло чотири роки, але мегабалкон на тому ж місці. Виникає питання, як влада збирається боротися з нелегальними надбудовами у столиці, якщо протягом 15 років не можуть домогтися демонтажу конструкції на вул. Братиславській?

Загрожує в'язниця

Що стосується власників квартири, то на думку юристів, у них є проблеми набагато серйозніші, ніж просто демонтаж балкону.

Як розповів OBOZREVATEL керуючий партнер юридичної фірми "Горецький і Партнери" Олег Горецький, мешканцям може загрожувати кримінальна відповідальність.

"Невиконання судового акта – це бездіяльність, що полягає в незастосуванні передбачених законом і судовим актом заходів, необхідних для його виконання. За умови, що суб'єкт був зобов'язаний і мав реальну можливість виконати судовий акт", – зазначив він.

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За його словами, ст. 382 Кримінального кодексу України (невиконання судового рішення) передбачає до трьох років позбавлення волі.

"Рішення Деснянського суду м. Києва до сих пір не виконано. Є прямі ознаки злочину в діях власників квартири, що порушують вимоги закону про виконавче провадження. Тому державний виконавець повинен скласти акт про порушення і звернутися з ним до правоохоронних органів, які зобов'язані порушити кримінальне провадження", – резюмував Горецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Майдані Незалежності, продовжили споруджувати скандальну надбудову на даху будинку на вулиці Софіївській, 1

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Новини Києва
Місце
Україна Київ
Тег
забудовник
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Petrov Valery
Petrov Valery
А мне даже кондиционер на фасад вешать не разрешают... Переехать что-ли из Москвы в Киев?..
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Пигин Макс
Пигин Макс
Petrov Valery, Видимо ты единственный такой, или живёшь в Кремле))))))))
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