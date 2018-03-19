Їхала по зустрічній смузі та матюкалася: киян розгнівала жінка за кермом

Під Києвом жінка-водій автомобіля Nissan виїхала на зустрічну смугу, створюючи аварійну ситуацію на дорозі.

Жінка перешкоджала руху інших авто і нецензурно лаялася на всіх, хто не пускав її повернутися у свою смугу, повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Інцидент стався у передмісті столиці в Петропавлівській Борщагівці.

"Зухвалість цієї жінки-водія вражає! Мало того, що на швидкості їхала по зустрічній смузі на своєму Nissan (BT9888BC), створюючи аварійну ситуацію, так ще і нецензурно лаялася на всіх, хто не пускав її повернутися у свою смугу! Може, трохи слави допоможе їй в майбутньому нормально пересуватися по місту", - зазначають на сторінці спільноти.

Под Киевом женщина-водитель выехала на встречку Facebook / Киев Оперативный

Користувачі соцмереж обурені поведінкою водія. У коментарі до посту вони, зокрема, пропонують забрати у жінки водійське посвідчення або просто висміюють її.

"О, так ця мадам стабільно щоранку так їздить і плювати вона хотіла. Особисто кілька разів її блокував і змушував викручуватися як завгодно, щоб виїхати", - дізнався водія Микола Чередниченко.

"Позбавлення прав допоможе їй у майбутньому нормально пересуватися по місту, а не трохи слави в соцмережі", - пише Oleg Pereverzev.

"Люба, будь обережна, по радіо передали, що на твою маршруту їде один дебіл по зустрічній!

- Один? Так тут їх сотні!", - розповідає жарт Оксана Красницька.

Под Киевом женщина-водитель выехала на встречку Facebook / Киев Оперативный

Под Киевом женщина-водитель выехала на встречку Facebook / Киев Оперативный

Под Киевом женщина-водитель выехала на встречку Facebook / Киев Оперативный

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в центрі Києва Range Rover паралізував рух, заблокувавши 5 трамваїв.