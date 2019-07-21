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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Їдуть на автобусах: поліція повідомила про стягування "підозрілих осіб" до Києва

9.3т Читати матеріал російською

Правоохоронці в неділю, 21 липня, почали отримувати повідомлення про пересування на автобусах у напрямку Києва підозрілих осіб.

Звернення надійшли від жителів Броварів, Борисполя і Василькова, інформує прес-служба обласної поліції (щоб подивитися відео затримання однієї з груп, поскрольте новину вниз).

Це сталося близько 19:00, за годину до завершення позачергових виборів у український парламент.

Про всі подробиці проведення виборів у Раду в Україні читайте в нашій онлайн-трансляції.

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Їдуть на автобусах: поліція повідомила про стягування "підозрілих осіб" до Києва

kv.npu.gov.ua

"Під час зупинки деяких транспортних засобів працівники поліції дійсно виявили в салонах людей, які зареєстровані в інших областях країни та їдуть до Києва", – сказано в повідомленні.

Їдуть на автобусах: поліція повідомила про стягування "підозрілих осіб" до Києва

kv.npu.gov.ua

Поліція зазначила, що займається з'ясуванням мети таких поїздок. Правоохоронці й надалі будуть реагувати на подібні повідомлення, щоб попередити будь-які провокації.

Копи також попросили з розумінням поставитися до вживаних заходів і в разі зупинки транспортного засобу не чинити опір.

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Теми
Новини Києва та Київської області Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України фотографии видео затримання
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Порохоботов винтят!
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Сало Уронили
Сало Уронили
это вам не при януковоще.готовтесь.
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