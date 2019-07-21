Їдуть на автобусах: поліція повідомила про стягування "підозрілих осіб" до Києва

Правоохоронці в неділю, 21 липня, почали отримувати повідомлення про пересування на автобусах у напрямку Києва підозрілих осіб.

Звернення надійшли від жителів Броварів, Борисполя і Василькова, інформує прес-служба обласної поліції (щоб подивитися відео затримання однієї з груп, поскрольте новину вниз).

Це сталося близько 19:00, за годину до завершення позачергових виборів у український парламент.

Про всі подробиці проведення виборів у Раду в Україні читайте в нашій онлайн-трансляції.

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"Під час зупинки деяких транспортних засобів працівники поліції дійсно виявили в салонах людей, які зареєстровані в інших областях країни та їдуть до Києва", – сказано в повідомленні.

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Поліція зазначила, що займається з'ясуванням мети таких поїздок. Правоохоронці й надалі будуть реагувати на подібні повідомлення, щоб попередити будь-які провокації.

Копи також попросили з розумінням поставитися до вживаних заходів і в разі зупинки транспортного засобу не чинити опір.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

21 липня 2019 в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися на всій території України о 8:00 і закрилися для підрахунку голосів о 20:00.

За підрахунками керівництва парії "Слуга народу", їх представники можуть виграти на 80 мажоритарних округах у всій Україні

Про дані Національного екзит-полу щодо перших результатів голосування читайте за посиланням.

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