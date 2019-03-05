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/Життя столиці

"Ідуть дощі!" У Києві оголосили штормове попередження

1.5тЧитати матеріал російською

У Києві протягом 5 березня будуть йти дощі, які прийшли в столицю із заходу країни. Температура повітря становитиме до +9.

До кінця доби можуть спостерігатися пориви вітру понад 20 метрів за секунду. У зв'язку з цим у місті оголосили перший рівень небезпеки, попередили в прес-центрі столичної служби з надзвичайних ситуацій.

"Увага! 5 березня у Києві будуть пориви вітру до 24 м/с", – повідомили в київській ДСНС.

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Про опади на своїй сторінці у Facebook також написала синоптик Наталія Діденко, яка попередила про синоптичні коливання.

Погода 5 березня

Погода 5 березня

Укргідрометцентр

"До нас іде дощ, тож киньте парасолі в сумку. Якщо хтось хоче спати або голова "дивна", це все – дощовий масив, який наближається із заходу", – пояснила синоптик.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні після значного потепління серед тижня у вихідні знову буде похолодання. Воно розпочнеться з 6 березня.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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