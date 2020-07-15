Хто у Києві помирає від коронавірусу найчастіше: Кличко назвав групу ризику

Кличко розповів, хто у Києві помирає від коронавірусу найчастіше.

У Києві за час пандемії коронавірусу від захворювання померли вже 126 осіб. Понад 62% загиблих – люди, страші за 65 років.

Про це розповів мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 15 липня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він зазначив, що наразі у лікарнях міста із діагнозом коронавірус перебувають 247 хворих (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"39 з них – у важкому стані. Семеро підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Померли від коронавірусу у Києві загалом 126 людей", – підкреслив Кличко.

За його словами, найстаршій загиблій було 95 років, а наймолодшій – лише 25. Остання жінка мала важкі патології.

"Найбільше, понад 62% осіб, які померли від коронавірусу, – люди, старші за 65 років. Майже 24% хворих померли віком 50-64 роки. Близько 13% – ті, кому було до 49 років. Та менше 1% – пацієнти віком 18-29 років", – відзначив мер Києва.

Він також додав, що більшість померлих мала хронічні захворювання, здебільшого це гіпертонія, цукровий діабет та ожиріння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 15 липня зафіксували рекордно велику кількість нових випадків COVID-19, виявлених за добу, – 147. Загалом у місті вже 6497 заражених коронавірусом.