Хто створив гімн Києва: у мережі згадали автора легендарної пісні

У п'ятницю, 21 лютого, мало би виповнитися 95 років композитору гімну столиці України – пісні "Як тебе не любити, Києве мій!" Ігору Шамо.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися більше про Шамо, а також послухати неперевершену пісню композитора.

Так, чоловік народився 21 лютого 1925 року у столиці. Він є заслуженим діячем мистецтв України, народним артистом України, почесним громадянином міста Києва, лауреатом Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, премії ім. М. Островського. Також Шамо був нагороджений орденом "Знак Пошани" та медалями. Композитор помер 17 серпня 1982 року також у столиці.

Слова пісні "Як тебе не любити, Києве мій!" розробив поет Дмитро Луценко. Вона була написана у 1962 році, а перше її публічне виконання відбулося 27 травня 1962 року. Уже у листопаді 2014 року пісня стала офіційним гімном Києва.

Київ

Наводимо повний текст пісні "Як тебе не любити, Києве мій!":

"Грає море зелене, Тихий день догора. Дорогими для мене Стали схили Дніпра, Де колишуться віти Закоханих мрій... Як тебе не любити, Києве мій! В очі дивляться канни, Серце в них переллю. Хай розкажуть коханій, Як я вірно люблю. Буду мріяти й жити На крилах надій... Як тебе не любити, Києве мій! Спить натомлене місто Мирним, лагідним сном. Ген вогні, як намисто, Розцвіли над Дніпром. Вечорів оксамити, Мов щастя прибій... Як тебе не любити, Києве мій!"

Додаємо відеоролик із виконанням гімну Києва видатним українським оперним співаком Дмитром Гнатюком:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київрада проголосувала за надання пісні "Як тебе не любити, Києве мій!" статусу офіційного гімну територіальної громади Києва.

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