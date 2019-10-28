Холод та морози: з’явився прогноз погоди на кінець жовтня та початок листопада у Києві

У Києві протягом тижня, з 29 жовтня і до 1 листопада, буде холодна та похмура погода. Ночами температура може сягнути навіть нижче нуля.

Як повідомили на сайті Укргідрометцентру, у вівторок, 29 жовтня, очікується дощ. Температура вночі буде близько +4...+6 градусів, а вдень – підійметься до +7…+9.

Уже 30 жовтня опадів не передбачається, втім, буде похмуро. Нічна температура – лише +1…+3 градуси, денна – до +4…+6.

З’явився прогноз погоди на кінець жовтня та початок листопада у Києві

У четвер, 31 жовтня, сонце сховається за хмарами, а ніч стане морозною – температура буде в межах -1…-3 градуси. Вдень очікується близько +4…+6 градусів. 1 листопада погода буде аналогічною, проте вночі стане не так холодно – температура сягне до 0…+2 градусів.

Прогноз також дала відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, у Києві 29-го жовтня суттєві опади не передбачаються, хіба що мряка. Температура повітря протягом дня сягне не вище +10 градусів.

Вона відзначила, що з 30 жовтня до 1 листопада значно похолодає: вночі до -1…-5 градусів, вдень – до +4…+7 градусів.

Погода в Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань дав докладний прогноз погоди на листопад в Україні, попередивши про морози і сніг.

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