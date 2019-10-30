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30 жовтня • оновлено в 16:06
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Хмарно та морозно: з’явився прогноз погоди в Києві на початок листопада

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У Києві з 31 жовтня і до 3 листопада буде холодна та похмура погода із заморозками.

Як повідомили на сайті Укргідрометцентру, у четвер та п’ятницю вітер передбачається 3-8 м/с, а у суботу і неділю – до 5-10 м/с.

Так, 31 жовтня небо буде вкрите хмарами. Нічна температура очікується в межах -2…-4 градуси, денна – близько +4…+6. Погода 1 листопада буде аналогічною.

З’явився прогноз погоди в Києві на початок листопада

З’явився прогноз погоди в Києві на початок листопада

У суботу, 2 листопада, потепліє на кілька градусів, втім, все одно буде доволі холодно: вночі температура передбачається в рамках 0…-2 градуси, а вдень – до +6…+8. Усю добу погода буде похмурою.

А 3 листопада вдень ймовірний навіть невеликий дощ. Ніч мине без опадів. Температура вночі очікується в межах +2…+4 градуси, вдень – близько +6...+8.

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Перший сніг і -11: синоптик уточнив прогноз погоди на листопад в Україні

Свій прогноз на останній день жовтня у Києві дала і відома українська синоптикиня Наталія Діденко на сторінці у Facebook.

"У Києві ніч підморозить до -2…-5 градусів, вдень у четвер передбачається +3…+6 градусів. Опади малоймовірні", – написала вона.

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань дав докладний прогноз погоди на листопад в Україні, попередивши про морози і сніг.

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Теми
Новини Києва та Київської області Прогноз погоди
Місце
Україна Київ
Тег
погода
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