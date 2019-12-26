Хмари потонули: з'явилося неймовірне фото річки в зоні ЧАЕС

У мережі з'явилося неймовірне фото річки Прип'ять у Чорнобильській зоні відчуження. На ньому видно, як у неймовірній гладі води віддзеркалюється уся поверхня неба.

Завдяки цьому складається враження, що хмари просто потонули у річці. Знімок опублікувала пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, автором фото є Станіслав Гуменюк.

"У річку Прип'ять вдивляються хмари", – відзначили у дописі.

Річка в зоні ЧАЕС Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися яскраві фото з Чорнобиля, де в 1986 році трапилася аварія на атомній станції. Усе навколо спорожніло, але без присутності людей почало повертатися до свого первозданного вигляду.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!