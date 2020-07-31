Гуртожиток КПІ закрили на карантин: на COVID-19 хворі 133 курсанти

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 13:02, 31.07.2020 Оновлено: 13:57, 31.07.2020

Після спалаху коронавірусу гуртожиток Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного університету "Київський політехнічний інститут імені Сікорського" закрили на карантин.

Там захворювання виявили вже в 133 курсантів. Про це розповів мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу 31 липня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Як ви знаєте, днями в столиці зафіксували великий спалах захворювання – у гуртожитку Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного університету "Київський політехнічний інститут імені Сікорського". На сьогодні в гуртожитку захворіли 133 курсанти", – підкреслив він.

За словами Кличка, до лікарень столиці госпіталізували 10 курсантів, а також одного викладача. Інші залишилися лікуватися в гуртожитку під медичним наглядом.

Мер зазначив, що вони отримують усю необхідну допомогу. Фахівці Київського міського лабораторного центру МОЗ України продовжили тестувати всіх, хто контактував з інфікованими. Загалом у гуртожитку проживають 152 курсанти.

"Після виявлення перших хворих у гуртожитку здійснили повну дезінфекцію. І роблять її регулярно. Гуртожиток закрили на карантин. Біля нього сьогодні чергує поліція", – підсумував Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в одному з гуртожитків Київського політехнічного інституту трапився спалах коронавірусу – такий діагноз станом на 26 липня поставили 52 курсантам, що становить третину від усіх жителів.

  • ЗМІ повідомили, що курсанти Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації, які виявилися закритими в гуртожитку Київського політехнічного інституту через спалах коронавірусу, залишилися без їжі та змушені були буквально вистрибувати у вікна.

  • Станом на 29 липня коронавірус в Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського виявили вже в 133 курсантів.

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