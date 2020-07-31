Гуртожиток КПІ закрили на карантин: на COVID-19 хворі 133 курсанти
Гуртожиток КПІ закрили на карантин через спалах коронавірусу. Ілюстрація.
Після спалаху коронавірусу гуртожиток Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного університету "Київський політехнічний інститут імені Сікорського" закрили на карантин.
Там захворювання виявили вже в 133 курсантів. Про це розповів мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу 31 липня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Як ви знаєте, днями в столиці зафіксували великий спалах захворювання – у гуртожитку Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного університету "Київський політехнічний інститут імені Сікорського". На сьогодні в гуртожитку захворіли 133 курсанти", – підкреслив він.
За словами Кличка, до лікарень столиці госпіталізували 10 курсантів, а також одного викладача. Інші залишилися лікуватися в гуртожитку під медичним наглядом.
Мер зазначив, що вони отримують усю необхідну допомогу. Фахівці Київського міського лабораторного центру МОЗ України продовжили тестувати всіх, хто контактував з інфікованими. Загалом у гуртожитку проживають 152 курсанти.
"Після виявлення перших хворих у гуртожитку здійснили повну дезінфекцію. І роблять її регулярно. Гуртожиток закрили на карантин. Біля нього сьогодні чергує поліція", – підсумував Кличко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в одному з гуртожитків Київського політехнічного інституту трапився спалах коронавірусу – такий діагноз станом на 26 липня поставили 52 курсантам, що становить третину від усіх жителів.
ЗМІ повідомили, що курсанти Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації, які виявилися закритими в гуртожитку Київського політехнічного інституту через спалах коронавірусу, залишилися без їжі та змушені були буквально вистрибувати у вікна.
Станом на 29 липня коронавірус в Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського виявили вже в 133 курсантів.