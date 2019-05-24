Гроза і шквали: в Києві оголосили штормове попередження

У Києві до кінця доби 24 травня і вдень 25 травня через погіршення погоди оголосили штормове попередження.

За прогнозом синоптиків, негода почнеться з другої половини дня, уточнили на Facebook-сторінці ДСНС у Києві.

"У другій половині дня 24 травня гроза, протягом доби 25 травня – грози, шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпеки)", – уточнили рятувальники.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, станом на 12:00 у столиці вітер був усього 2 м/с, без опадів. Температура повітря 24 травня буде на рівні +24... +26 градусів.

Погода Укргідрометцентр

У ніч на 25 травня похолодає до +13... +15, вдень, незважаючи на грозу і сильний вітер, буде +23. 26 травня, в День Києва, погода в столиці буде аналогічною попередньому дню.

Погода в Україні Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, в найближчі дні на території України очікується спекотна погода, проте дощова. Синоптик Наталія Діденко пояснила, що волога погода з грозами, місцями зі шквалами і градом, охопить більшість областей.

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