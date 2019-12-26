Грандіозні новорічні та різдвяні святкування під Києвом

Грандіозна шоу-програма "Зимова казка", присвячена новорічним та різдвяним святам проходить у Древньому Києві Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь"). До 19 січня гостей чекають яскраві шоу зі спецефектами та кінно-трюковими виступами, давньослов'янські зимові забави, смачні страви з багаття, катання на конях, майстер-класи, хороводи, ігри та розіграші з призами.

У ці дні мешканці Древнього Києва запрошують гостей у захоплюючу подорож у часи Київської Русі. Відвідувачі Князівства потраплять до справжнього живого міста Києва Х століття, з масивними оборонними спорудами, князівськими теремами та трибунами, садибами давніх киян, ярмарком майстрів, Княжої стайнею, є навіть середньовічна катівня і діюча церква.

До святкування Водохреща, 19 січня, історичні та казкові персонажі будуть змінювати один одного в залежності від тематики свят.

У Головній резиденції Нового Року добрий чарівник зустрічає дітей і дорослих, а кожен гість може опустити свій лист до Дідуся Мороза в чарівну скриньку здійснення мрій.

У Князівстві проходить справжня новорічна феєрія з виступами кінно-трюкового театру, історичних і казкових персонажів, прогулянки на конях верхи, в санях і екіпажах, канатний спуск "Політайло" і швидкісна гірка "Змій Горинич", майстер-класи, флеш-моби, хороводи, рухливі ігри, веселі конкурси та розіграші подарунків. А ще: гарячі напої, середньовічні настоянки, смачні страви з багаття і багато іншого з життя справжнього, живого середньовічного міста.

Сюрпризом стане мюзикл "Гоголь-моголь" зі спецефектами та живими вогнями. Разом з людьми, акторами-каскадерами, в ньому візьмуть участь коні рідкісних історичних порід. Театралізована вистава за мотивами "Вечорів на хуторі біля Диканьки" наповнена гумором, і буде цікавою як дітям, так і дорослим. Близько 20 музичних творів буде виконано живим вокалом, а колоритні костюми на тлі шедеврів середньовічної архітектури додадуть видовищності та незабутніх вражень. Всі гості Князівства будуть не просто глядачами, а зможуть взяти участь у казковій феєрії.

Також відвідувачів чекають рухливі ігри, танцювальні флеш-моби, а ще – вперше пройдуть колективні майстер-класи зі співу автентичних колядок.

26, 27 і 30 грудня гості зможуть відвідати Князівство, насолодитися його архітектурою, зробити яскраві фотографії на тлі середньовічного міста.

28 і 29 грудня в Князівстві пройде святкове новорічне дійство "Зимова казка" з показом інтерактивного мюзиклу "Гоголь-моголь", кінно-трюковими виступами, катанням на конях, майстер-класами, хороводами, іграми та розіграшами з призами.

Якщо ви хочете зустріти Новий 2020 рік по-княжому, яскраво, оригінально і запам'ятати це свято назавжди, то вам - в Древній Київ. Тут можна зібратися великою компанією або знайти нових друзів і від душі повеселитися.

У ніч з 31 грудня 2019 р з 20:00 на 1 січня 2020 року в Князівстві пройде грандіозне новорічна вистава з маскарадом, шоу двійників, кінно-трюковими виступами, живим вокалом, інтерактивним мюзиклом з вогняними спецефектами. Древній Київ освітять яскраві вогні та гірлянди, багаття й смолоскипи. На гостей чекають смачні страви з багаття, гарячі напої та середньовічні настойки, безкоштовне катання на конях (з 19:00 до 21:00), подарунки і частування для кожного, а на завершення – феєрверк.

Початок програми 31 грудня в 20:00. Закінчення близько 3:00.

Зігрітися можна буде в Головній Резиденції Нового Року, біля багать, гарячими стравами з вогню і глінтвейном, запальними танцями, в теплій Княжій корчмі за попереднього бронювання.

1 січня Древній Київ запрошує почати новий рік здорово і яскраво, і провести незабутній день на чистому морозному повітрі, в оточенні шедеврів дерев'яного зодчества Київської Русі.

З 2 по 5 січня Княгиня Зима знову кличе гостей на шоу-програму "Зимова казка" з кінно-трюковими шоу і показом мюзиклу, в якому і дорослі, і діти зможуть взяти участь. А також: зимові забави, катання на конях, майстер-класи, ігри, конкурси та хороводи.

6 і 7 січня жителі Древнього Києва запрошують всіх на святкування Різдва по давньослов'янськими традиціями, з давніми обрядами та зимовими забавами, з кінно-трюковими виступами, з костюмованими персонажами, показом інтерактивного мюзиклу. Перед відвідувачами оживе справжній Різдвяний вертеп з Дівою Марією зі святим немовлям, пастухами, волхвами. Дійство пройде давньослов'янською мовою. Після чого гостей запросять на майстер-клас із вивчення і співу Різдвяних колядок.

Жителі Князівства запрошують всіх приїхати на кілька днів, щоб продовжити свою подорож у "Зимову казку" до Різдва, Старого Нового року або Водохреща, адже всі ці дні гостей чекає насичена розважальна програма. У Древньому Києві гості можуть залишитися на ніч з комфортом в будинку готельного типу "4 кімнати", в антуражних середньовічних номерах або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Головні заходи програми:

28-29 грудня 2019 р. - Новорічна вистава "Зимова казка"

30 грудня 2019 р. - Відпочинок в Казковому місті

У ніч з 31 грудня 2019 р. з 20:00 на 1 січня 2020 р. - Новорічна ніч в Древньому Києві

1 січня 2020 р. - Відпочинок в Казковому місті

2-5 січня 2020 р.- Новорічна вистава "Зимова казка"

6-7 січня 2020 р. - Новорічна вистава "Різдво в Древньому Києві"

11-12 січня 2020 р. - Новорічна програма. Старий Новий рік

18-19 січня 2020 р. - Свято Хрещення в Стародавньому Києві

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:00.

Ціна квитка на "Зимова казка":

повний квиток для дорослого:

28-30 грудня, 2-5 січня, 11-12 січня, 18-19 січня - 190 грн.,

6-7 січня квиток для дорослих - 200 грн.

для пенсіонерів та студентів - 150 грн.,

для дітей шкільного віку - 80 грн.,

для дошкільнят - безкоштовно.

Ціна квитка на Новорічну ніч: повний квиток для дорослого - 395 грн., для пенсіонерів і студентів - 250 грн., для дітей шкільного віку - 150 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

Древній Київ в "Парку Київська Русь" розташований у с. Копачів, Обухівський район, Київська область.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі", див. розклад на сайті.

Деталі на сайті parkkyivrus.com

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