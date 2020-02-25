Go_A переспівав "Хрещатик" Зіброва та викликав захоплення у мережі. Відео

У мережі спливло відео із незвичним виконанням гуртом Go_A, який переміг у Національному відборі на пісенному конкурсі "Євробачення", пісні "Хрещатик" естрадного співака та народного артиста України Павла Зіброва. Ролик викликав захоплення у користувачів мережі.

У пісні йдеться про столицю України – Київ, а зокрема і головну вулицю міста – Хрещатик. Так, відео із кавером Go_A було опубліковане на Youtube. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися як кліп Павла Зіброва, так і Go_A.

Go_A переспівав "Хрещатик" Зіброва та викликав захоплення у мережі. Ілюстрація The Village Україна

Саме відео групи було записане у салоні авто ще кілька років тому. Примітно, що у мережі активно і вражено прокоментували незвичне виконання пісні.

"Друзі, мене, напевно, заарештують за надмірне натискання на Play. Українська музика, мова та культура найкраща!", "Чому ми про таких віконавців дізнаємося тільки після Нацвідбору?", "Ви чудові! Дуже класно!", "Прикольно вийшло, продовжуйте у такому ж дусі!!! Успіхів вам", "Вау, оце драйв... Це просто вмикаєш і аааа", "Друзі, ви круті!!! Спасибі відбору на "Євробачення", інакше б і не дізналася про ваше існування!", "Вогонь!" – написали вони.

Коментарі до відео гурту Go_A Скріншот

Коментарі до відео гурту Go_A Скріншот

Коментарі до відео гурту Go_A Скріншот

Коментарі до відео гурту Go_A Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україну на Євробаченні-2020 у Роттердамі (Нідерланди) представить етно-гурт Gо_A, який набрав максимальну кількість балів під час фіналу Національного відбору 22 лютого – 12 (6 – від журі, 6 – від глядачів).

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