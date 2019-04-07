Горять будинки і дерева: в Києві прогриміли множинні вибухи. Фото і відео

У неділю, 7 квітня, в Києві сталася масштабна пожежа з вибухами. За попередніми даними, жертв немає.

Як повідомляє "Інформатор", інцидент трапився за адресою вулиця Гомельська, 30. Виклик на лінію 101 надійшов близько 23:00.

За попередньою інформацією, пожежа почалася з площі 200 квадратних метрів, але поширилася вже на 600 квадратних метрів. Горять дерева та приватні будинки.

Скрін відео

За інформацією "Київ Оперативний", станом на 00:20 8 квітня загорілося як мінімум три будівлі. Будинки знаходяться близько одне до одного, тому вогонь швидко поширюється.

Під час гасіння пожежі прогриміли три вибухи, існує загроза повторних. Попередньо вибухнули газові балони.

Крім того, рятувальники повідомили про проблему з водою, оскільки в найближчих гідрантах вона відсутня.

Пожежні намагаються локалізувати загоряння. На місці працює більше 10 одиниць основної та спеціальної техніки.

Відомо, що рятувальникам довелося вирізати паркан, щоб дістатися до однієї з палаючих будівель.

Новина доповнюється...

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в Оболонському районі під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини. Вогонь спалахнув у двокімнатній квартирі 29 березня.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!