|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Життя столиці

Горять будинки і дерева: в Києві прогриміли множинні вибухи. Фото і відео

2.1тЧитати матеріал російською

У неділю, 7 квітня, в Києві сталася масштабна пожежа з вибухами. За попередніми даними, жертв немає.

Як повідомляє "Інформатор", інцидент трапився за адресою вулиця Гомельська, 30. Виклик на лінію 101 надійшов близько 23:00.

За попередньою інформацією, пожежа почалася з площі 200 квадратних метрів, але поширилася вже на 600 квадратних метрів. Горять дерева та приватні будинки.

Новини
У Києві спалахнула потужна пожежа в бізнес-центрі: є постраждалі

Горять будинки і дерева: в Києві прогриміли множинні вибухи. Фото і відео

Скрін відео

За інформацією "Київ Оперативний", станом на 00:20 8 квітня загорілося як мінімум три будівлі. Будинки знаходяться близько одне до одного, тому вогонь швидко поширюється.

Під час гасіння пожежі прогриміли три вибухи, існує загроза повторних. Попередньо вибухнули газові балони.

Горять будинки і дерева: в Києві прогриміли множинні вибухи. Фото і відео

Крім того, рятувальники повідомили про проблему з водою, оскільки в найближчих гідрантах вона відсутня.

Пожежні намагаються локалізувати загоряння. На місці працює більше 10 одиниць основної та спеціальної техніки.

Горять будинки і дерева: в Києві прогриміли множинні вибухи. Фото і відео

Відомо, що рятувальникам довелося вирізати паркан, щоб дістатися до однієї з палаючих будівель.

Новини
У Києві масштабна пожежа знищила два житлових будинки: всі подробиці
Горять будинки і дерева: в Києві прогриміли множинні вибухи. Фото і відео
Горять будинки і дерева: в Києві прогриміли множинні вибухи. Фото і відео
Горять будинки і дерева: в Києві прогриміли множинні вибухи. Фото і відео
Горять будинки і дерева: в Києві прогриміли множинні вибухи. Фото і відео
Горять будинки і дерева: в Києві прогриміли множинні вибухи. Фото і відео

Новина доповнюється...

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в Оболонському районі під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини. Вогонь спалахнув у двокімнатній квартирі 29 березня.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Пожежа в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пожежа в КиєвіНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
пожежавибухивидео
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
0
Смішно
0
Цікаво
10
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки