Головну вулицю Києва показали на 140-річних фото: як змінився Хрещатик

Хрещатик у Києві у сучасності.

У мережі показали на фото, як з 1880-х років і до сьогодні змінювалася головна вулиця Києва – Хрещатик.

Відповідні знімки розмістив сайт "Хрещатик". Вулиця пролягає з півночі на південь – від Європейської до Бесарабської площі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Вважається, що назва вулиці походить від Хрещатого яру, який у давні часи був там. По дну яру протікав повноводий струмок. Саме доріжка, яка пролягала уздовж водойми, згодом переросла у сучасний Хрещатик.

Київ у 1880-х роках Сайт Хрещатик

Хрещатик у Києві наприкінці XIX сторіччя Сайт Хрещатик

Хрещатик у Києві на початку XX сторіччя Сайт Хрещатик

"Хоча деякі історики досі стверджують, що саме тут, а не у Дніпрі, у струмочку Хрещатого яру, за часів Володимира хрестили неофітів Київської Русі", – написали журналісти.

Хрещатик у Києві у роки Другої світової війни Сайт Хрещатик

Відбудований після війни Хрещатик у Києві у 1949 році Сайт Хрещатик

Хрещатик у Києві у 1980-х роках Сайт Хрещатик

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі порівняли архівне фото вулиці Хрещатик у Києві у 1970-х роках із сучасним знімком.

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