"Головний" готель Києва показали на архівних фото та в сучасності: що змінилось

Яра Дорош Життя столиці 05:40, 4.06.2020

У мережі показали архівне фото будівництва "головного" готелю Києва – "Україна" – на вулиці Інститутській.

Відповідний знімок розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам переглянути старі та сучасні фото споруди, порівнявши, як змінилось місце.

У мережі також відзначили, що опублікований кадр датований 1959-1960-ми роками. Також там написали, що готель колись називався "Москва".

Раритетні знімки

"Головний" готель Києва – "Україна". Будівництво у 1959-1960-их роках
Клуб корінного киянина
"Головний" готель Києва – "Україна" у 1962 році
retroua.com
"Головний" готель Києва – "Україна" у 1966 році
retroua.com
"Головний" готель Києва – "Україна" у 1967 році
retroua.com

Сучасні фото

"Головний" готель Києва – "Україна" у сучасності
Wikipedia
"Головний" готель Києва – "Україна" у сучасності
wikiwand.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу зворушило 55-річне раритетне фото Хрещатика у Києві.

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