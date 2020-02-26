Головними проблемами, через які Київ щодня стоїть у заторах, є величезний приріст автомобілів та недотримання правил дорожнього руху водіями.

Таку заяву зробив головний архітектор Києва Олександр Свистунов у інтерв'ю Liga.net. Він поділився ідеями, як можна розвантажити дороги столиці України.

"Пріоритет та майбутнє повинні бути за громадським транспортом. Київ – незручне місто для приватного користування автомобілем. Тому дорогі парковки у центрі міста – хороший спосіб розвантажити дороги", – сказав головний архітектор міста.

Головний архітектор Києва розкрив причини величезних заторів у столиці

За його словами, висновки Світового банку і комплексна схема транспорту столиці засвідчили, що транспортна система міста у кращі часи гарантує спокійний трафік.

"Головна проблема – у божевільному прирості автомобілів, а також недотриманні правил дорожнього руху, особливо правил паркування", – наголосив Свистунов.

Він додав, що цьому може допомогти робота річкового трамвая, відкриття "хабів перехоплення", де можна було б зупинити авто і навіть пересісти на громадський транспорт.

"Це серйозні переходи кільцевої лінії великої окружної навколо Києва, розвиток якої був закладений ще у 2003 році... Як я вже казав, треба підвищити ціни на парковках, збільшити штрафи за паркування у недозволеному місці", – підсумував Свистунов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ майже щоранку і щовечора заповнюють масштабні затори. З'явилося вражаюче відео з висоти пташиного польоту.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram