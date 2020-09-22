Головна ялинка України цього року "ростиме" із пня на Софійській площі. Фото

Організатори заявили, що головна новорічна ялинка України на Софійській площі в Києві буде найбільш незвичною за останні роки.

Президент Folk Ukraine Ігор Добруцький розповів "Сегодня", що тематикою Нового року 2021 стане "казковий ліс". Він також показав проєкт оформлення (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Сама ялинка буде штучною, заввишки до 31 метра, а в її основі встановлять пень площею 34 квадратних метри і діаметром 10 метрів.

"Потрапити в нього бажаючі зможуть через великі двері і вийти, спустившись спеціальною драбиною. У пеньку відкриватимуться віконця, а з них – визиратимуть сови. Пень служитиме підставою і на ньому ми встановимо головну ялинку країни. Ми прикрасимо її спеціальною зіркою. Висота конструкції з ялинкою – до 31 метра. Це найвища ялинка на Софійській площі", – зазначив Добруцький.

Прикрасять її тематичними іграшками: лісовими звірами, шишками, грибами, жолудями, а також яскравими лампочками у вигляді свічок.

"Якщо все буде добре, то всі бажаючі зможуть зайти в казковий пень і зробити там яскраві фото. Але ми врахували і найгірший варіант. Якщо масові заходи будуть заборонені в місті, то люди зможуть просто помилуватися оздобленням новорічної красуні", – додав організатор.

За його словами, навколо головної ялинки на Софійській площі розставлять п'ять фотозон зі штучними ялинками меншого розміру – від 8 до 10 метрів. Кожна фотозона буде з різними лісовими героями – ельфами, гномами і лісовими тваринами.

Також ялинка з'явиться і на Контрактовій площі, де її прикрасять елементами Петриківського розпису.

Проєкт головної новорічної ялинки України. "Сегодня"

Як повідомляв OBOZREVATEL, іграшки та ілюмінація для головної новорічної ялинки в Києві в 2020 році обійшлися в 2,7 млн грн.