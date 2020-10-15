Головна лікарня Києва для заражених COVID-19 забита майже на 100% – Степанов

В Олександрівській клінічній лікарні міста Києва, яка приймає хворих на коронавірус, заповнені майже всі ліжка, відведені для таких пацієнтів.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який 15 жовтня відвідав одну з основних "ковідних" медустанов столиці (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Усього в лікарні відведено 430 ліжок для лікування хворих на COVID-19. На сьогоднішній ранок тут перебуває 423 особи, які лікуються від цієї хвороби. Зокрема, в реанімаційному відділенні з 55 ліжок – 54 зайнято", – зазначив він.

За словами глави МОЗ, нині це майже 100-відсоткова заповненість ліжко-місць.

Міністр підкреслив, що загалом в Україні є 52 тисячі ліжок у лікарнях, які можна виділити під лікування хворих на коронавірус. Водночас на сьогодні в різних медустановах перебуває вже 20 475 осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19, і ця кількість збільшується.

"І вона продовжить збільшуватися, якщо ми не будемо дотримуватися правил, які встановлені у нашій країні, рекомендацій МОЗ", – наголосив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL: