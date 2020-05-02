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3 травня • оновлено в 23:11
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Головлікарка Олександрівської лікарні сказала, яка актуальна ситуація боротьби з COVID-19

16.6т
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У середині квітня місця для хворих на коронавірус COVID-19 в Олександрівській клінічній лікарні в Києві були заповнені на 100%, але в кінці місяця вільні ліжка вже були.

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Про це в інтерв'ю LB.ua повідомила головна лікарка Людмила Антоненко. Медичка уточнила, що раніше в інфекційному корпусі лежали 86-88 осіб, станом на 29 квітня їх було 69.

"Ми виписуємо по 18 хворих на добу, а надходження останні 2-3 доби – до 10 хворих", – зазначила вона.

Жінка підкреслила, що два дні занадто малий відрізок для виявлення тенденції епідемії. "Я б не розслаблялася. Але факт – 2-3 діб у нас надходження до 10 хворих", – сказала вона.

Антоненко зазначила, що в реанімації лікарні перебувають 5 хворих, вони киснезалежні, але не на ШВЛ і не на ЕКМО.

Людмила Антоненко

Людмила Антоненко

LB.ua

"У нас за структурою 82 ліжка в інфекційних відділеннях, ще 6 ліжок в інфекційній реанімації. І додатково ми розгорнули ще 20 ліжок у тому ж корпусі. Тобто, ми могли помістити там до 100 хворих, сконцентрували в тому корпусі обладнання, повністю забезпечили засобами індивідуального захисту весь персонал", – розповіла Антоненко.

Крім того, для прийому хворих на COVID-19 підготовлений ще один корпус, який до цього використовувався для надання медичної допомоги пацієнтам з інсультами.

"Це було непросто – треба було повністю звільнити корпус... А потім підготувати все для прийому інфекційних хворих. Усередині корпусу потрібно було зробити зонування – чисту зону, сіру зону, так звану буферну та брудну зони, де власне знаходяться хворі і працюють фахівці в засобах індивідуального захисту. Я звернулася за допомогою до меценатів, і деякі з них відразу відгукнулися. За тиждень підготували корпус ще на 100 ліжок. Але поки цей корпус ми не заповнювали", – розповіла директорка лікарні.

Як писав OBOZREVATEL, у США офіційно схвалили застосування в екстрених випадках експериментального препарату "Ремдесівір" (Remdesivir) при COVID-19.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
хвороба лікарі вірус інфекція
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