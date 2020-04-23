Головлікарка Олександрівки повідомила про критичну ситуацію з COVID-19: у лікарні немає місць

В Олександрівській клінічній лікарні Києва через пандемію COVID-19 закінчуються місця в інфекційних відділеннях.

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У медустанові для нових пацієнтів готуються додаткові резервні ліжка. Про це в Facebook повідомила головна лікарка клініки Людмила Антоненко.

"Станом на 22 квітня в інфекційних відділеннях перебуває 88 пацієнтів, з них – 76 з підтвердженим коронавірусом, 80 – з пневмонією, 6 – в реанімації, все на кисневої підтримки, на ШВЛ немає", – йдеться в повідомленні.

В Олександрівку привезли засоби захисту Facebook Людмила Антоненко

Антоненко зазначила, що зараз спостерігаються випадки локальних спалахів COVID-19 в Києво-Печерській лаврі, Почаївській лаврі та гуртожитку в Вишневому.

"В останні дні у всіх посилюється оманливе враження, що коронавірусна хвороба не набирає обертів, ми впевнено йдемо до ослаблення і завершення карантину, повертаємося до повноцінного соціального життя. Проте загроза є, і вона ще нікуди не зникла. COVID-19 – невидимий ворог, який ще може нанести потужний удар", – попередила лікар.

В Олександрівку привезли засоби захисту Facebook Людмила Антоненко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавируса в країні до 11 травня.