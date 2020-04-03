Глава Департаменту охорони здоров'я Києва відмовилася від самоізоляції через коронавірус

Директорка Департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Валентина Гінзбург повернулася з-за кордону в період спалаху коронавірусу, однак проігнорувала необхідність самоізолюватися, як передбачено правилами карантину.

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Про це стало відомо з відео, опублікованого в Facebook міністром Кабінету міністрів Оленою Лукаш (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Не буду запитувати, де була Валентина Григорівна під час розпалу епідемії, і з яких таких поважних причин була відсутня. Нам пояснили, що за сімейними обставинами. Але хочу запитати: чи не маєте ви бути два тижні на самоізоляції? Тому що, наскільки нам відомо, ви прибули з іншої країни", – поцікавилися у чиновниці.

Гінзбург відмовилася від самоізоляції

Однак директорка київського Департаменту охорони здоров'я сказала, що епідемія в усьому світі не перервала її планів на відпустку. Крім цього, абсолютно спокійно заявила, що карантинних обмежень або самоізоляції не потребує.

"Відповідь дати на що? Чи могла я бути у відпустці? Я три роки працюю в Києві й у мене невикористані відпустки. Тому що більше 14 тижнів відпустки на рік не використовую. Я не повинна в ізоляції бути. Такої відповіді досить?" – виправдалася Гінзбург.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київську міську клінічну лікарню №9 звинуватили у відмові госпіталізувати хворого на коронавірус, через що чоловіка, якого вже забрала швидка, довелося везти назад додому.

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