Причинами рекордного забруднення повітря в Києві стали роздуті вітром пожежі в Житомирській області, а не в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це в Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, зазначивши, що на ситуацію також вплинула пилова буря, яка є вельми рідкісним явищем для подібної місцевості.

"Вона стала можливою через сильні пориви північно-західного вітру, що досягали часом швидкості більш ніж 30 метрів за секунду. До бурі додалися клуби диму і гару, які піднялися від масштабних лісових пожеж, роздутих вітром у Житомирській області", – розповів він.

Київ огорнули хмари диму і пилу

Пожежі почалися під впливом сильного вітру в районі сіл Виступовичі, Нижня Рудня, Ігнатополь, Гладковичі. В основному горить лісова підстилка, трава, сухе торішнє листя і бурелом на площі до 1000 гектарів.

Київ огорнули хмари диму і пилу

Також Геращенко, "щоб уникнути чуток" опублікував супутниковий знімок, зроблений Національним космічним агентством.

"Чітко видно, що дим лісових пожеж, принесений із Житомирської області, а не із зони Чорнобильської АЕС, де пожежі були зупинені до вівторка. Жодного підвищення радіоактивного фону в Києві і його околицях не спостерігається", – наголосив він.

facebook.com/anton.gerashchenko

"Зараз ми робимо і будемо робити все можливе для зупинки і мінімізації наслідків лісових пожеж в Україні, де важлива кожна година, кожна одиниця техніки, сміливі і вмілі дії кожного рятувальника", – додав Геращенко, зазначивши, що до Генштабу звернулися з проханням підключити важку військову інженерну техніку.

Як писав OBOZREVATEL, українська столиця стала першою в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Індекс якості повітря в Києві склав 380 пунктів при нормі 50 – це дуже високий рівень небезпеки і загрожує проблемами зі здоров'ям.

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на ситуацію. Він розповів, що спецтранспорт "Київавтодору" буде посилено працювати над очищенням вулиць столиці.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що смог через горіння сухостою в Києві й області може призвести до отруєння продуктами горіння. Були названі симптоми, при яких необхідно терміново звертатися до лікаря.