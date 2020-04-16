Гар у Києві: які райони "отруєні" найбільше

Дарина Дурова Життя столиці 00:58, 17.04.2020

Найвищий рівень забруднення повітря в Києві в ніч на п'ятницю, 17 квітня, був зафіксований у Голосіївському районі.

Такі дані опубліковані сервісом iqair.com. Зазначимо, напередодні в цій частині столиці України сталася масштабна пожежа.

Зокрема, станом на 00:30 17 квітня в районі парку був помічений показник в 343 AQI. У Шевченківському та Деснянському районах повітря відносно чистіше, але все одно забруднене вище норми.

Забруднення повітря в Києві: карта по районам
колаж

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Київ – перший в антирейтингу
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Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, 16 квітня Київ став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Жителів столиці закликали закрити вікна і не виходити на вулицю.

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Кияни Життя столиці

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