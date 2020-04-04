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4 квітня • оновлено в 03:32
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Коні проти трамваю: фото Києва ХIX століття викликало ажіотаж у мережі

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У мережі показали незвичайне архівне фото "зустрічі" кінного возу з першим електричним трамваєм в Києві.

Знімок був зроблений між 1892 і 1896 роками. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook.

"Кінний віз і перший електричний трамвай "зустрілися" перед Третьою київською (чоловічою) гімназією (зараз – Контрактова площа)", – йдеться в пості.

"Зустріч" кінного возу з першим електричним трамваєм в Києві

"Зустріч" кінного возу з першим електричним трамваєм в Києві

Клуб корінного киянина

Фото спеціально колоризував житель столиці Костянтин Малєєв. Сам пост за кілька днів назбирав понад 300 лайків і 85 репостів.

Пост в мережі

Пост в мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали раритетне фото трамваїв на вулиці Саксаганського в Києві в 1970-1980 роках.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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