Коні проти трамваю: фото Києва ХIX століття викликало ажіотаж у мережі

У мережі показали незвичайне архівне фото "зустрічі" кінного возу з першим електричним трамваєм в Києві.

Знімок був зроблений між 1892 і 1896 роками. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook.

"Кінний віз і перший електричний трамвай "зустрілися" перед Третьою київською (чоловічою) гімназією (зараз – Контрактова площа)", – йдеться в пості.

"Зустріч" кінного возу з першим електричним трамваєм в Києві Клуб корінного киянина

Фото спеціально колоризував житель столиці Костянтин Малєєв. Сам пост за кілька днів назбирав понад 300 лайків і 85 репостів.

Пост в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали раритетне фото трамваїв на вулиці Саксаганського в Києві в 1970-1980 роках.

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