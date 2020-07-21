Фото "забитого" пляжу у Києві 80-х років викликало хвилю ностальгії в мережі

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 02:40, 22.07.2020

Раритетне фото "забитого" людьми пляжу у Києві викликало цілу хвилю ностальгії у мережі.

Знімок датований 1980-ми роками. Його автором є відомий фотограф Борис Градов. Кадр розмістили на сторінці чоловіка у Facebook.

Зазначається, що фото опубліковано вперше. На ньому видно береги річки з великою кількістю зелених дерев, а також натовпи людей на пляжі.

"Забитий" пляж у Києві
Facebook/Борис Градов

Користувачі мережі почали активно і з ностальгією коментувати знімок.

"Ностальгія за минулим. Ні тобі гаджетів, ні закордонів, та і люди були добрішими. Загалом "жили погано", "Крутяк! І жодних тобі забудов, і річка чиста від фосфатів", "Моє дитинство. Дякую", "Там десь і я був. Був класний час, і Київ був класним, зеленим – не те, що сьогодні", – написали вони.

Пост у мережі
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Коментарі у мережі
Скріншот
Коментарі у мережі
Скріншот
Коментарі у мережі
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раритетне фото популярного у радянські часи атракціону "Сюрприз" у парку Києва викликало хвилю ностальгії у мережі.

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Кияни Життя столиці

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