Фото "забитого" пляжу у Києві 80-х років викликало хвилю ностальгії в мережі
Раритетне фото "забитого" людьми пляжу у Києві викликало цілу хвилю ностальгії у мережі.
Знімок датований 1980-ми роками. Його автором є відомий фотограф Борис Градов. Кадр розмістили на сторінці чоловіка у Facebook.
Зазначається, що фото опубліковано вперше. На ньому видно береги річки з великою кількістю зелених дерев, а також натовпи людей на пляжі.
Користувачі мережі почали активно і з ностальгією коментувати знімок.
"Ностальгія за минулим. Ні тобі гаджетів, ні закордонів, та і люди були добрішими. Загалом "жили погано", "Крутяк! І жодних тобі забудов, і річка чиста від фосфатів", "Моє дитинство. Дякую", "Там десь і я був. Був класний час, і Київ був класним, зеленим – не те, що сьогодні", – написали вони.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раритетне фото популярного у радянські часи атракціону "Сюрприз" у парку Києва викликало хвилю ностальгії у мережі.