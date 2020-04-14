Фото врятованих із пожежі у Чорнобильській зоні білченят вразило мережу

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 17:28, 14.04.2020 Оновлено: 17:28, 14.04.2020

У мережі показали на фото маленьких білченят, яких врятували з пожежі у Чорнобильській зоні відчуження.

Відповідний знімок розмістив голова Громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження Олександр Сирота на своїй сторінці у Facebook. Він звернувся до користувачів мережі із проханням про допомогу.

Так, за словами Сироти, терміново необхідний був автомобіль, який зміг би довезти цих тварин із КП "Дитятки" до притулку в Києві. Пізніше машину вдалось знайти.

Врятовані із пожежі у Чорнобильській зоні білченята
Facebook/Олександр Сирота

Допис розчулив користувачів мережі. За сім годин публікації він назбирав понад 300 лайків, чимало репостів та коментарів.

"Якщо буде ще необхідна допомога з транспортом – пишіть", "Люди, ви всі – неймовірні", "Напишіть, будь ласка, куди їх відвезли і чи ще щось їм потрібно", "Люди, дай Бог вам всім щастя і здоров'я! Ви – неймовірні!", "Спасибі вам, добрі люди!!!" – написали користувачі.

Коментарі у мережі
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Станом на ранок 14 квітня в Чорнобильській зоні відчуження і обов'язкового відселення тривали пожежі, однак рятувальникам вдавалося з ними впоратися.

  • Масштабну пожежу у Чорнобильській зоні відчуження 14 квітня вдалося загасити. Рятувальникам допоміг дощ.

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