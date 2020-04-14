Фото врятованих із пожежі у Чорнобильській зоні білченят вразило мережу

У мережі показали на фото маленьких білченят, яких врятували з пожежі у Чорнобильській зоні відчуження.
Відповідний знімок розмістив голова Громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження Олександр Сирота на своїй сторінці у Facebook. Він звернувся до користувачів мережі із проханням про допомогу.
Так, за словами Сироти, терміново необхідний був автомобіль, який зміг би довезти цих тварин із КП "Дитятки" до притулку в Києві. Пізніше машину вдалось знайти.
Врятовані із пожежі у Чорнобильській зоні білченята
Facebook/Олександр Сирота
Допис розчулив користувачів мережі. За сім годин публікації він назбирав понад 300 лайків, чимало репостів та коментарів.
"Якщо буде ще необхідна допомога з транспортом – пишіть", "Люди, ви всі – неймовірні", "Напишіть, будь ласка, куди їх відвезли і чи ще щось їм потрібно", "Люди, дай Бог вам всім щастя і здоров'я! Ви – неймовірні!", "Спасибі вам, добрі люди!!!" – написали користувачі.
Коментарі у мережі
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 квітня у Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа.
Ситуація ускладнилася 5 квітня. Вогонь охопив 100 га, а в центрі загоряння радіація була вищою за норму.
Пізніше на Київщині затримали чоловіка, який спровокував масштабну пожежу в Чорнобильській зоні відчуження. За словами молодика, він заради розваги підпалив сміття і траву. Вже після цього вогонь вітром перекинуло далі.
У мережі показали на відео, як виглядає обпалена вогнем територія Чорнобильської зони відчуження.
А Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) опублікувало фото пожеж у Чорнобильській зоні з космосу.
Також масштабні лісові пожежі охопили частину Чорнобильської зони в Житомирській області, на кордоні з Білоруссю.
13 квітня ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною. Адже вогонь вже дістався міста Прип'ять і незабаром може перекинутися на сховища радіоактивних відходів.
Станом на ранок 14 квітня в Чорнобильській зоні відчуження і обов'язкового відселення тривали пожежі, однак рятувальникам вдавалося з ними впоратися.
Масштабну пожежу у Чорнобильській зоні відчуження 14 квітня вдалося загасити. Рятувальникам допоміг дощ.
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