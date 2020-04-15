Фото веселки над обпаленою вогнем Чорнобильською зоною вразило мережу
У мережі показали вражаюче фото веселки над спаленою вогнем територію Чорнобильської зони відчуження.
Знімок розмістила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника на своїй сторінці у Facebook, його автором є керівник відділу екології флори і фауни у заповіднику Денис Вишневський. За шість годин з моменту публікації допис назбирав понад 200 лайків та майже 70 репостів.
"Згарище – це не кінець, це – точка початку. Згарище схоже на основу-підлогу, де розкинуті блоки дитячого конструктору Lego", – написала пресслужба.
"Мине небагато часу і на місці втрачених екосистем побудується новий природний порядок. З'являться трави, квіти, з кореневищ відновляться кущі та деякі дерева, повернуться комахи, гризуни та інші тварини... Колесо життя не зупиняється, а лише іноді гальмує свій рух", – додали у заповіднику.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 квітня у Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа.
Ситуація ускладнилася 5 квітня. Вогонь охопив 100 га, а в центрі загоряння радіація була вищою за норму.
Пізніше на Київщині затримали чоловіка, який спровокував масштабну пожежу в Чорнобильській зоні відчуження. За словами молодика, він заради розваги підпалив сміття і траву. Вже після цього вогонь вітром перекинуло далі.
Також масштабні лісові пожежі охопили частину Чорнобильської зони в Житомирській області, на кордоні з Білоруссю.
13 квітня ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною. Адже вогонь вже дістався міста Прип'ять і міг перекинутися на сховища радіоактивних відходів.
Масштабну пожежу у Чорнобильській зоні відчуження 14 квітня вдалося загасити. Рятувальникам допоміг дощ.