Фото веселки над обпаленою вогнем Чорнобильською зоною вразило мережу

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 19:41, 15.04.2020 Оновлено: 19:42, 15.04.2020

У мережі показали вражаюче фото веселки над спаленою вогнем територію Чорнобильської зони відчуження.

Знімок розмістила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника на своїй сторінці у Facebook, його автором є керівник відділу екології флори і фауни у заповіднику Денис Вишневський. За шість годин з моменту публікації допис назбирав понад 200 лайків та майже 70 репостів.

"Згарище – це не кінець, це – точка початку. Згарище схоже на основу-підлогу, де розкинуті блоки дитячого конструктору Lego", – написала пресслужба.

Веселка над обпаленою вогнем Чорнобильською зоною відчуження

"Мине небагато часу і на місці втрачених екосистем побудується новий природний порядок. З'являться трави, квіти, з кореневищ відновляться кущі та деякі дерева, повернуться комахи, гризуни та інші тварини... Колесо життя не зупиняється, а лише іноді гальмує свій рух", – додали у заповіднику.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Масштабну пожежу у Чорнобильській зоні відчуження 14 квітня вдалося загасити. Рятувальникам допоміг дощ.

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