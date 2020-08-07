Фото порожньої Оболонської набережної в Києві викликало хвилю ностальгії в мережі: без людей і в заростях

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 03:15, 7.08.2020

У мережі показали на архівних фото порожню Оболонську набережну в Києві.

Знімки датовані 1993 роком. Їх розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"До "облагородження" і забудови котеджами там було по-своєму цікаво і більш дико", – йдеться в пості.

На фото видно порожні, практично безлюдні піщані пляжі, бетонні доріжки, зелені зарості з кущів і дерев, а також трохи новобудов.

Оболонська набережна в Києві
Facebook/Клуб корінного киянина
Оболонська набережна в Києві
Facebook/Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно і з ностальгією коментувати знімки.

"Так, була справа, на мотоциклі дівчат катав уздовж бетонки...", "Ех дитинство, отроцтво, юність. Золоті дні", "Так, хороші були часи, коли в Києві було вільно і без заробітчан", "На все свій час. Стало красиво, і нічого тут сперечатися!", "Скільки там уроків прогуляв. Був час, є що згадати", – написали вони.

Коментарі в мережі
Скріншот
Коментарі в мережі
Скріншот
Коментарі в мережі
Скріншот
Коментарі в мережі
Скріншот
Пост в мережі
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раритетне фото "забитого" людьми пляжу в Києві викликало цілу хвилю ностальгії в мережі. Знімок датований 1980-ми роками

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Кияни Життя столиці

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