Фото популярного у радянські часи атракціону в Києві викликало ностальгію у мережі

Яра Дорош Життя столиці 02:40, 14.07.2020

Раритетне фото популярного у радянські часи атракціону "Сюрприз" у парку Києва викликало хвилю ностальгії у мережі.

Кольоровий знімок датований 70-80-ми роками ХХ століття. Його розмістили на сторінці відомого фотографа Бориса Градова у Facebook.

Зазначається, що кадр опубліковано вперше. На ньому видно "Сюрприз" у русі, а також натовпи охочих потрапити на атракціон.

Популярний у радянські часи атракціон "Сюрприз" у парку Києва
Facebook/Борис Градов

Користувачі мережі почали активно та з ностальгією коментувати допис.

"На ВДНГ була... Ми на День Києва тоді були там... Я кататись не ризикнула...", "На ВДНГ каталась 25 травня 1981 року, після останнього дзвоника в школі. Випускний клас. Було страшно, але нікому не сказала", "Було в Голосіївському парку", "Був такий у парку "Нивки", на початку 00-их катався, у Львові ще покатався на ньому, класний атракціон", "А мені подобався "Сюрприз", у нас і зараз він стоїть у парку", "В Гідропарку каталися один раз. Неприємні відчуття: стоїш, як прибитий, перед очима миготить, комок підступав до горлу. Виходішь – ноги ватяні", – написали вони.

Коментарі у мережі
Скріншот
Коментарі у мережі
Скріншот
Допис у мережі
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раритетне фото з Бессарабської площі у Києві викликало ностальгію у мережі. Знімок датований 1950-1960-ми роками.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Журналіст розповів про розстріл групи евакуації на Донбасі: 9 осіб потрапили в потрійну засідку

Коронавірус несе фрагмент ВІЛ і швидко мутує, медики за ним не встигають, – епідеміологиня

"Слугам народу" підготували інструкцію до річниці монобільшості: що дозволили говорити

Пілотний випуск "курсантів ДНР" показали у мережі: у лавах – поплічники терористів із "Миротворця"

На Донбасі вбили військового медика під час евакуації загиблого: іще двох поранено