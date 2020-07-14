Фото популярного у радянські часи атракціону в Києві викликало ностальгію у мережі

Раритетне фото популярного у радянські часи атракціону "Сюрприз" у парку Києва викликало хвилю ностальгії у мережі.

Кольоровий знімок датований 70-80-ми роками ХХ століття. Його розмістили на сторінці відомого фотографа Бориса Градова у Facebook.

Зазначається, що кадр опубліковано вперше. На ньому видно "Сюрприз" у русі, а також натовпи охочих потрапити на атракціон.

Популярний у радянські часи атракціон "Сюрприз" у парку Києва Facebook/Борис Градов

Користувачі мережі почали активно та з ностальгією коментувати допис.

"На ВДНГ була... Ми на День Києва тоді були там... Я кататись не ризикнула...", "На ВДНГ каталась 25 травня 1981 року, після останнього дзвоника в школі. Випускний клас. Було страшно, але нікому не сказала", "Було в Голосіївському парку", "Був такий у парку "Нивки", на початку 00-их катався, у Львові ще покатався на ньому, класний атракціон", "А мені подобався "Сюрприз", у нас і зараз він стоїть у парку", "В Гідропарку каталися один раз. Неприємні відчуття: стоїш, як прибитий, перед очима миготить, комок підступав до горлу. Виходішь – ноги ватяні", – написали вони.

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Допис у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раритетне фото з Бессарабської площі у Києві викликало ностальгію у мережі. Знімок датований 1950-1960-ми роками.