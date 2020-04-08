Мережу вразили архівні фото з величезною кількістю людей на вулиці Хрещатик у Києві і на березі Дніпра.

Їх розмістив киянин, бізнесмен Олександр Деркач на своїй сторінці в Facebook. За словами чоловіка, знімки були зроблені в 1970-х роках (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"На них зовсім інше життя. Багато речей важко зрозуміти тим, хто там не жив. Їх навіть важко зрозуміти мені. Хоча я там жив. Два дуже характерних фото того часу", – написав він.

Натовп людей в центрі Києва в 70-х роках Facebook/Олександр Деркач

"Хрещатик і берег Дніпра. Десятки тисяч людей гуляють тротуарами на Хрещатику. У будь-який час. Будь-якого дня. Сотні тисяч загоряють на пляжах у вихідні влітку. Завжди. Що тягнуло всіх цих людей абсолютно різного віку на Хрещатик, де були порожні ЦУМ і центральний гастроном, кілька книжкових, два ресторани і пара кіосків з морозивом? Що їх тягнуло в Гідропарк і на Труханів острів з іржавими залізними роздягальнями... Загадка", – додав киянин.

Натовп людей в центрі Києва в 70-х роках Facebook/Олександр Деркач

Користувачі мережі почали активно і з ностальгією коментувати фото.

"Ніхто в гаджети не "встромляється","Це була велика "тусовка", в результаті якої кожен отримував те, що шукав", "Я виросла на Русанівці, добре пам'ятаю і катер у Гідропарк, і човнові станції, і те, яким у цілому затишним і чистим було місто", "Пам'ятаю, як ми з мамою на початку 90-х ходили в її трест біля Трьохсвятительської. Навпроти готелю "Хрещатик" була велика кондитерська, ми там купували булки з журавлиною і тістечка. Справді людей на Хрещатику було багато", – написали вони.

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу зворушило архівне фото часів СРСР, на якому зображені діти з велосипедами, м'ячем і собакою в одному з дворів Києва.

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