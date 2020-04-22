Архівне фото київського торта викликало справжню ностальгію серед користувачів мережі.

Відповідний знімок опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. На ньому зображена жінка з прикрашеним тором в руках, а ще десятки схожих виробів на столі і коробки для них на стелажах.

"Раніше київські торти не були однаковими. Маслянистий крем наносився вручну, і кожен торт мав свій "почерк", – написав автор посту.

Київський торт Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно і з ностальгією коментувати знімок.

"Смак дитинства, пам'ять про Оболонь та універсам. Там позаду черга була, і я стояла, щоб родичам купити і передати через провідника", "Бабуся розповідала, що торт можна було купити в одному місці – навпроти Охматдиту. Черга о 5 ранку стояла вже дуже довга", "Це правда, мама моєї подруги працювала і розповідала, як вони роблять торти і як прикрашають вручну", "Київський торт – це не просто торт, це цілий світ смаку, свята, помешкання, каштанів, Києва", – написали вони.

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

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